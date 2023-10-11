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Дома в Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается дом в д. Новая Стража, что в 12 км от г. Слонима. Год постройки - 1946. Общая площ…
€3,678

Параметры недвижимости в Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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