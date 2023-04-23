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Квартиры в Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Деревянчицы, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Деревянчицы, Беларусь
4 Количество комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 13,067
Продается 4х комнатная квартира в аг. Деревянчицы. Квартира расположена на 2 этаже двухэтажн…

Параметры недвижимости в Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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