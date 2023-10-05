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Дома в Деревновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Деревновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается деревянный дом в живописном месте в 8 км от Слонима в д. Загритьково (по дороге на…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Деревновский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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