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Квартиры в Деревнянский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 3/3 Этаж
€ 18,024
Продается теплая уютная квартира в аг. Деревная рядом с озером. Минская обл., Столбцовс…

Параметры недвижимости в Деревнянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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