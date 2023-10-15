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Коттеджи в Дятлово, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с гаражом, с садом, с ландшафтным дизайном в Дятлово, Беларусь
Коттедж с гаражом, с садом, с ландшафтным дизайном
Дятлово, Беларусь
Площадь 126 м²
Продам трехэтажный жилой дом, с живописной прилегающей территорией, общей площадью 0.12 га. …
€85,612
Realting.com
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