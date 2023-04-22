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Дома в Дзержинский сельский Совет, Беларусь

12 объектов найдено
Дом в Большие Новосёлки, Беларусь
Дом
Большие Новосёлки, Беларусь
71 м²
€ 27,036
Коттедж в Большие Новосёлки, Беларусь
Коттедж
Большие Новосёлки, Беларусь
327 м²
€ 81,017
❤️ Стильный двухуровневый коттедж в Дзержинском районе, в живописном месте с отличным видом …
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 31,541
Добротный дом в СТ Пограничник! Адрес: СТ "Пограничник". ❤️Двухуровневый дом рядом…
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 24,242
Продается жилой дом в д. Розовка! Адрес: д.Розовка ✔️ Отличный двухуровневый дом в живой дер…
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 62,993
Реальному покупателю хороший торг! Адрес: д. Кушевичи, ул. Центральная ⭕️ О Вашем будущем до…
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
88 м²
€ 36,047
Продается дом в д. Ясютевичи. Деревня в составе Дзержинского с/с Дзержинского района Минской…
Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
65 м²
€ 33,794
Продаётся  кирпичный дом в Дзержинском районе, Минской области, д. Дягильно, ул. Ц…
Коттедж в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
353 м²
€ 224,395
Очень выгодное предложение! Дом себестоимостью 450тысячуе. Продумано всё до мелочей – …
Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
134 м²
€ 53,801
Продается отличный дом под отделку в д. Дягильно. Минская обл., Дзержинский р-н, 34 км …
Коттедж в Невеличи, Беларусь
Коттедж
Невеличи, Беларусь
174 м²
€ 143,288
Продается комфортабельный новый дом в д. Невеличи, Дзержинский р-н, Брестское направление. …
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
€ 6,759
Дом в Большие Новосёлки, Беларусь
Дом
Большие Новосёлки, Беларусь
218 м²
€ 72,095
Продается небольшой коттедж для двух семей с разными входами. Планировка зеркальная. Первый …

Параметры недвижимости в Дзержинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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