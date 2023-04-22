Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Дзержинский район
  5. Дзержинский сельский Совет
  6. Коттеджи

Коттеджи в Дзержинский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж в Большие Новосёлки, Беларусь
Коттедж
Большие Новосёлки, Беларусь
327 м²
€ 81,017
❤️ Стильный двухуровневый коттедж в Дзержинском районе, в живописном месте с отличным видом …
Коттедж в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
353 м²
€ 224,395
Очень выгодное предложение! Дом себестоимостью 450тысячуе. Продумано всё до мелочей – …
Коттедж в Невеличи, Беларусь
Коттедж
Невеличи, Беларусь
174 м²
€ 143,288
Продается комфортабельный новый дом в д. Невеличи, Дзержинский р-н, Брестское направление. …

Параметры недвижимости в Дзержинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти