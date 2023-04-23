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Коттеджи с бассейном в Демидовичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 76,601
Двухэтажный дом поселке в СТ Птичь!  Адрес: СТ Птичь  Двухэтажный коттедж для боль…

Параметры недвижимости в Демидовичский сельский Совет, Беларусь

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