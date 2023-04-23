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Квартиры в Демидовичский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Юцки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Юцки, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/2 Этаж
€ 16,131
Квартира 4 комнаты в Юцки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Юцки, Беларусь
4 Количество комнат 97 м² 1/1 Этаж
€ 17,934
Продается квартира в двухквартирном кирпичном доме в д.Юцки (13 км от Дзержинска). К деревне…

Параметры недвижимости в Демидовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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