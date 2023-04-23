Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Рогачёвский район
  5. Дворецкий сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Дворецкий сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
288 м²
€ 85,613
Перспективный дом в д.Дегтяное, Узденского района, Минской области Представляю вашему вниман…
Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 36,949
Трёхкомнатная квартира на первом этаже в пятиэтажном панельном доме 1982 г.п. Площадь кварти…
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 3/10 Этаж
€ 72,095
Продаем отличную светлую 2-комнатную квартиру по ул. Одинцова, 9 недалеко от ст.м. Кунцевщин…
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
300 м²
€ 162,213
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 8,741
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 35,0 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 25/25 Этаж
€ 67,859
Успейте купить 3-х комнатную квартиру в доме `Сидней Люкс`, элитный дом, который находится в…
Квартира 2 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/10 Этаж
€ 46,276
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 23/25 Этаж
€ 36,462
Квартира в доме «Венеция» в жилом квартале «Западная Европа&raqu…
Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
258 м²
€ 89,217
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1этаж, мансарда. Общ.СНБ - 258,3 кв.м, общ.- 258,3 кв.…
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 33 м² 7/10 Этаж
€ 36,088
Продается 2 комнатная квартира! БЕЗ КОМИССИЙ! В MK "Minsk World"Евродвушка с большой лоджией…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 6/9 Этаж
€ 75,700
Продается 3-комн. квартира с дизайнерским ремонтом ул. Петра Глебки, д. 58. Параметры кварти…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 3/14 Этаж
€ 70,202
- Первомайский район – один из самых экологически чистых районов города, где отсутству…

Параметры недвижимости в Дворецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти