Квартира 2 комнаты Минск, Беларусь 2 Количество комнат 61 м² 3/10 Этаж

€ 72,095

Продаем отличную светлую 2-комнатную квартиру по ул. Одинцова, 9 недалеко от ст.м. Кунцевщин…