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Дома в Дукорский сельский Совет, Беларусь

20 объектов найдено
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 27,036
Трёхэтажный дом на участке в д. Красная Нива! Адрес: д. Красная Нива ❤️Трёхэтажный коттедж н…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
12 м²
€ 7,660
Уютный дачный домик и 2 соседних участка по 10 соток плодородной земли.  Построен в 202…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
204 м²
€ 50,376
Готовый дом с баней и большим гаражом! Адрес: д. Поддубье, ул. Речная. ❤️ Добротный жилой&nb…
Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
53 м²
€ 14,870
Одноуровневый дачный дом на участке 23 сотки! Адрес: аг. Дукора, ул. А. Блашко ❤️Готовый для…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
54 м²
Цена по запросу
Продается жилой дом в д. Коробовичи, рядом с гп. Руденск. Минская обл., Пуховичский р-н, 46 …
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
137 м²
€ 47,673
Продаётся кирпичный дом в Пуховичском районе полностью готовый к проживанию! Адрес: д. Мосто…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 13,067
Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
75 м²
€ 20,727
Одноуровневый жилой дом на участке 17 соток в аг. Дукора Готовый для проживания од…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 62,993
Продаётся просторный дом с отличным ремонтом ! Адрес: д. Голенберг ⭕️ О Вашем будущем доме: …
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
88 м²
€ 33,794
Продается жилой дом в д. Пеняки. Минская обл., Пуховичский р-н, 46 км от МКАД.   О…
Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
43 м²
€ 58,577
Продается аккуратный,уютный дом в аг. Дукора в 30км от МКАД. Развитая инфраструктура, сеть м…
Дом в Энергия, Беларусь
Дом
Энергия, Беларусь
55 м²
€ 24,332
Продается уютный дом в д. Энергия, Пуховичский район, Могилевское направление 34км от МКАД. …
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
17 м²
€ 12,526
Продается дача в живописном месте возле поселка Свислочь, СТ Свислочский урожай. Участок 22 …
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 5,858
Продается дача в СТ "Мара" 40 км от МКАД Пуховичское направление. Дом кирпичн…
Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
143 м²
€ 51,368
Лучшее предложение!!! Отличное сочетание цена - качество !!!! Продается дом из газосиликатны…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 14,870
Продается добротный дом в д. Ржище с большими перспективами,  расположенный н…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 13,517
                          &…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 9,823
Продается дом в деревни Станки с огромным участком в 25 соток абсолютно любые ваши потр…
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 7,660
Продается дача,Пуховическое направление,с.т.Алеся-2002.53 км от МКАД.Ближайший населенный пу…
Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
84 м²
€ 13,338
Продаётся дом, расположенный на участке в 25 соток, в аг. Дукора в 29 км. от МКАД. В доме 1…

Параметры недвижимости в Дукорский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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