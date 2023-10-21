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Квартиры в Дукорский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Энергия, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Энергия, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/2
Однокомнатная квартира в аг. Энергия! Адрес: аг. Энергия, ул. Молодежная, д. 2 ❤️Внимание! П…
€24,061

Параметры недвижимости в Дукорский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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