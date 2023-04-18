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Купить дом в Дубровенский район, Беларусь

Дубровно
1
Малобаховский сельский Совет
1
Малосавинский сельский Совет
1
3 объекта найдено
Домв Еремеевщина, Беларусь
Дом
Еремеевщина, Беларусь
61 м²
€ 2,380
Домв Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
78 м²
€ 25,630
Домв Малобаховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малобаховский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 4,577
Sell the cottage, s/t. Lugovtsy, Orshansky district, Moscow level 1, walls - wood, covered w…

Параметры недвижимости в Дубровенский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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