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Купить квартиру в Дубровенский район, Беларусь

Осинторфский сельский Совет
1
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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Осинторф, Беларусь
Квартира 1 комната
Осинторф, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/3 Этаж
€ 5,034
Продается однокомнатная квартира в дубровенском районе, в агрогородке Осинторф, по ул. Совет…

Параметры недвижимости в Дубровенский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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