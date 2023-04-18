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Купить недвижимость в Дубровенский район, Беларусь

Дубровно
1
Малобаховский сельский Совет
1
Малосавинский сельский Совет
1
Осинторфский сельский Совет
1
4 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Осинторф, Беларусь
Квартира 1 комната
Осинторф, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/3 Этаж
€ 5,034
Продается однокомнатная квартира в дубровенском районе, в агрогородке Осинторф, по ул. Совет…
Домв Еремеевщина, Беларусь
Дом
Еремеевщина, Беларусь
61 м²
€ 2,380
Домв Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
78 м²
€ 25,630
Домв Малобаховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малобаховский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 4,577
Sell the cottage, s/t. Lugovtsy, Orshansky district, Moscow level 1, walls - wood, covered w…

Параметры недвижимости в Дубровенский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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