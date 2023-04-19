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Купить недвижимость в Дубровский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Дубровский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 4,556
Спичник, Минская область, Пуховичский район, 60 км от Минска.  Продаётся аккуратный жил…
Домв Дубровский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 5,740
Продаётся дом в живописном месте: крайний участок на опушке леса (до леса 10 метров). В лесу…
Домв Дубровский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 7,289
Продается 2 участка в СТ Аврора Пуховичский с/с Пуховаичский р-н Минская обл. 60 км от МКАД.…

Параметры недвижимости в Дубровский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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