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Квартиры в Дрибинский район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с металлическая дверь в Дрибин, Беларусь
Квартира 3 комнаты с металлическая дверь
Дрибин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Дрибинский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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