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Таунхаусы в Дружный, Беларусь

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2 объекта найдено
Таунхаус с садом в Дружный, Беларусь
Таунхаус с садом
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
€76,173
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Таунхаус с садом в Дружный, Беларусь
Таунхаус с садом
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
€76,173
Оставить заявку
Realting.com
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