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Купить квартиру в Дружный, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дружный, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 4/5 Этаж
€ 41,100
Двухкомнатная квартира с ремонтом в центре п. Дружный! Адрес: п. Дружный, ул. Чепика, д. 16.…
Квартира 4 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
4 Количество комнат 88 м² 5/5 Этаж
€ 47,599
Лучшее предложение! Просторная 4-комнатная квартира в Дружном (35 км от Минска) Пуховичский …
Квартира 3 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дружный, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/7 Этаж
€ 58,583
Горячее предложение! Ищите квартиру, в которую можно сразу въехать и разложить свои вещи?! П…
Квартира 2 комнатыв Дружный, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дружный, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 6/9 Этаж
€ 42,107
Продается 2-хкомнатная квартира с отличным качественным ремонтом квартиры и капремонтом дома…
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