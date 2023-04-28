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Дома в Дражновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Залужье, Беларусь
Дом
Залужье, Беларусь
203 м²
€ 41,699
Уютный, добротный дом для семейного отдыха и круглогодичного проживания в аг. Залужье, 95 км…

Параметры недвижимости в Дражновский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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