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Дома в Дрогичинский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Антополь, Беларусь
Дом
Антополь, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в аг. Детковичи. 1995 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,5 кв.м, общ.- 73,5 кв.м, жил.- 43,…
€44,030
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Дом в Осовцы, Беларусь
Дом
Осовцы, Беларусь
Площадь 86 м²
Мансардный жилой дом и банный комплекс 2022 года постройки на берегу Днепробугского канала в…
€165,113
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Параметры недвижимости в Дрогичинский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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