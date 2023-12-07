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Коттеджи в Дрогичинский район, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж новое здание в Дрогичин, Беларусь
Коттедж новое здание
Дрогичин, Беларусь
Площадь 307 м²
Продам Незавершенное законсервированное капитальное строение Брестская обл., г. Дрогичин, ул…
€27,859
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Параметры недвижимости в Дрогичинский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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