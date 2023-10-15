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Жильё в Дрогичинский район, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Антополь, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Антополь, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
Продается 3-х комнатная квартира в кирпичном доме 1986 года постройки в г.п. Антополь, ул. З…
€15,220
Дом в Осовцы, Беларусь
Дом
Осовцы, Беларусь
Площадь 86 м²
Мансардный жилой дом и банный комплекс 2022 года постройки на берегу Днепробугского канала в…
€171,225
Квартира 2 комнаты с домофоном в Дрогичин, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Дрогичин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Дрогичин, ул. Первомайская, 1986 г.п., 4 / 4 панель, 52,8 / 52,0 / …
€19,596

Параметры недвижимости в Дрогичинский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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