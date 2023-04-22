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Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Драчковский сельский Совет
Дома
Дома в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
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23 объекта найдено
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Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
178 м²
€ 46,955
Продается новый недостроенный дом в 10 минутах езды от МКАД в СТ "Гранит-200…
Дом
Драчково, Беларусь
117 м²
€ 82,057
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение в аг. Драчково - 29км от МКА…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 29,176
Новый дом на просторном участке в д. Синие Горы Адрес: д. Синие Горы, ул. Цветочная. ⭕️ О Ва…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
€ 15,500
Продается дача с участком в частной собственности недалеко от Минска. Дом построен из кирпич…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 91,083
Продается уютный дом в прекрасном месте в д. Дехань. О вашем будущем доме: - Участок составл…
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 113,968
Продаётся современный коттедж 100% готовности в Смолевичском районе в 21 км от МКАД. Дом пос…
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 159,555
Продается новый меблированный уютный коттедж. Построен из блока, с утеплен…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
876 м²
€ 63,822
Законсервированное капитальное строение с широким функционалом в 20 км от Минска. Оптимально…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
209 м²
€ 145,879
Предложение редкое и уникальное. 25 соток (приватизированной земли) с домом на берегу озера,…
Дом
Драчково, Беларусь
51 м²
€ 16,411
Продам земельный участок (12,75 соток) с фундаментом и деревянным домом в 25 км от Минска д.…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 27,343
Место для семейного отдыха и отличного времяпровождения в 20км от Минска. Деревянный дом с п…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 61,998
Дом-баня на берегу Петровичского водохранилища. Прекрасное место для отд…
Дом
Драчково, Беларусь
72 м²
€ 29,176
Отличное предложение жилого дома в 26 км от г.Минска! д.Калюга (рядом д.Синие Горы), Петрови…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 20,838
Продажа дома в Смолевичском районе, д.Першемайская. Дом из сруба обложен кирпичом. Установле…
Дом
Заречье, Беларусь
41 м²
€ 33,734
Продается дом в д. Заречье по улице Зареченская в 25 км от МКАД Смолевичский р-н,Могил…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 30,999
Уютный деревянный дом с мансардой для постоянного проживания. Асфальтированная дорога, хорош…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 26,896
Малые Ляды д., 32 км от Минска, Могилёвское направление. Продаётся добротный деревенск…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 16,320
ПРОДАЕТСЯ ДАЧА в ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ: СТ «РЕЧЕНЬКА» (рядом с пос. СОКО…
Дом
Драчково, Беларусь
190 м²
€ 60,996
Продается дом в аг. Драчково, 28 км.от МКАД - Могилевское направление. Дом с…
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 38,293
Продается дом-дача в три уровня + цокольный этаж в СТ «Реченька» Материал стен &…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 109,409
Усадебный комплекс «У Друзей» расположен в деревне Заямное, Смолевичского сель…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
320 м²
€ 159,555
Современный, стильный дом в ближайшем пригороде Минска в шаговой доступности от Петровичског…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 38,293
Продается дом-дача в три уровня + цокольный этаж в СТ «Реченька» Материал стен &…
Параметры недвижимости в Драчковский сельский Совет, Беларусь
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