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Коттеджи в Драчковский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 113,968
Продаётся современный коттедж 100% готовности в Смолевичском районе в 21 км от МКАД. Дом пос…
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 159,555
Продается новый  меблированный   уютный коттедж. Построен из блока, с утеплен…
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 38,293
Продается дом-дача в три уровня + цокольный этаж в СТ «Реченька» Материал стен &…

Параметры недвижимости в Драчковский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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