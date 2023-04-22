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Квартиры в Драчковский сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 2/5 Этаж
€ 32,732
Продается 2-х комнатная квартира в пригороде Минска возле Петровичского водохранилища. Удобн…
Квартира 1 комната в Заречье, Беларусь
Квартира 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 3/5 Этаж
€ 22,338
Продаётся однокомнатная квартира готовая к проживанию. 20 км от МКАД. Деревня Заречье. 2007 …
Квартира 3 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 4/5 Этаж
€ 38,293
Продается квартира с евроремонтом в живописнейшем месте, в д. Заречье. Минская обл., Смолеви…
Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 31,820
Продается светлая, уютная 2-ух комнатная квартира 25км от МКАД, Могилевское направление.&nbs…
Квартира 1 комната в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Драчковский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 1/3 Этаж
€ 20,514
Вашему вниманию предлагается первоклассная бюджетная альтернатива загородному дому. Наш вари…
Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 32,823
В жилом удовлетворительном состоянии. Имеется кладовая 4 кв.метра переоборудованная в 3…

Параметры недвижимости в Драчковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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