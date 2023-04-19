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Купить дом в Дорский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
74 м²
€ 26,332
Кирпичный дом в агрогородке в 50 км от МКАД Адрес: аг. Доры, ул. Белорусская ❤️ Просторный к…
Домв Сугвозды, Беларусь
Дом
Сугвозды, Беларусь
64 м²
€ 12,301
Продается жилой дом (трехкомнатная квартира) со всеми удобствами в аг. Сугвозды Дорского с/с…

Параметры недвижимости в Дорский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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