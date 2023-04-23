Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Воложинский район
  5. Дорский сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Дорский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Доры, Беларусь
Квартира
Доры, Беларусь
167 м²
€ 19,736
Полдома в агрогородке Доры в 50 км от МКАД Адрес: аг. Доры, ул. Советская ❤️ Хотите жить в у…

Параметры недвижимости в Дорский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти