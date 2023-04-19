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Купить недвижимость в Домжерицкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Домжерицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Домжерицкий сельский Совет, Беларусь
238 м²
€ 50,113
Продаётся уникальный загородный дом(хутор) на берегу "Березинского канала" в уника…

Параметры недвижимости в Домжерицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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