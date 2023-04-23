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Жильё в Долголесский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Долголесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Долголесский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 16,221
Продаётся 2-х этажная дача в кирпичном исполнении. Окна ПВХ, дверь входная металлическая.&nb…

Параметры недвижимости в Долголесский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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