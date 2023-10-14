Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Докторовичский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Докторовичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Докторовичи, Беларусь
Дом
Докторовичи, Беларусь
Площадь 63 м²
Купить дом с просторным участком! Адрес: д. Докторовичи, ул. Копыльская ❤️ Продажа просторно…
€5,184

Параметры недвижимости в Докторовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти