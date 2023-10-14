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Квартиры в Докторовичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом в Ванелевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом
Ванелевичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Трехкомнатная квартира в живописном месте! Адрес: аг. Ванелевичи, ул. Молодёжная ❤️Представл…
€15,125

Параметры недвижимости в Докторовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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