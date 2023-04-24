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Дома в Докшицкий район, Беларусь

Бегомльский сельский Совет
2
Березинский сельский Совет
1
Ситцевский сельский Совет
1
4 объекта найдено
Дом в Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бегомльский сельский Совет, Беларусь
79 м²
€ 30,022
Дом жилой, полностью готов для проживания. 100 км от мкад Готов для проживания, не требует д…
Дом в Ситцевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ситцевский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 8,643
Продается жилой дом в Докшицком районе, д. Заборцы. Дом распологается в живописном месте, ря…
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
81 м²
€ 9,007
Дом в Домашковичи, Беларусь
Дом
Домашковичи, Беларусь
126 м²
€ 77,330
Дом расположен в живописном месте у Домашковичского озера, рядом расположен санаторий "…

Параметры недвижимости в Докшицкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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