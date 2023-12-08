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Коттеджи в Докшицкий район, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж новое здание, с прудом на участке в Домашковичи, Беларусь
Коттедж новое здание, с прудом на участке
Домашковичи, Беларусь
Площадь 130 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Докшицкий район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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