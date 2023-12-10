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Жильё в Докшицы, Беларусь

1 объект найдено
Дом с гаражом, с садом в Докшицы, Беларусь
Дом с гаражом, с садом
Докшицы, Беларусь
Площадь 116 м²
Продаётся дом в г. Докшицы. Дом деревянный. Крыша – шифер. Газ по улице. Центральное отоплен…
€21,349
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