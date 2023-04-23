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Жильё в Дотишский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дотишки, Беларусь
Дом
Дотишки, Беларусь
137 м²
€ 9,012
Продается жилой дом по адресу: Гродненская обл. Вороновский р-н  а.г.Дотишки, ул.Веснов…

Параметры недвижимости в Дотишский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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