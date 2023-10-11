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Квартиры в Добруш, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Добруш, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Добруш, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Продается 3-х комнатная уютная квартира в г.Добруш   Квартира полностью готова к проживанию.…
€18,389
Realting.com
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