ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Добрушский район
Пентхаусы
Пентхаусы в Добрушский район, Беларусь
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1
34 м²
5/5
Продается отличная однокомнатная квартира с аккуратным жилым ремонтом за седьмой школой. Оче…
€19,531
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
3
92 м²
2/10
Продаётся трёхкомнатная квартира в престижном доме по адресу: г. Минск, ул. Леонида Беды 8 …
€132,097
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
3
64 м²
3/25
Продаётся 3-комнатная квартира со свободной планировкой в ЖК "Минск Мир", квартал "Центральн…
€70,043
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Гродно, Беларусь
2
2
85 м²
3/2
Приветствую новых собственников 2 –к. квартиры с просторной планировкой на ул. Буденого, 36…
€31,137
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
2
65 м²
9/9
Продается просторная двухкомнатная квартира ул. Бельского 26, 500 м от станции метро «Спорти…
€101,903
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
3
58 м²
3/10
Продаётся 3-комнатная квартира со свободной планировкой в ЖК "Минск Мир", квартал "Мировые Т…
€59,927
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты новое здание
Минск, Беларусь
3
59 м²
7/10
Дома «Полька» находятся в восточной части квартала Мировые танцы. Главный вход каждого дома …
€62,773
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
1
49 м²
3/6
ЖК "Олимпик Парк", квартира с отличной планировкой на третьем этаже, шестиэтажного дома. Нар…
€78,220
Рекомендовать
Дом с гаражом
Туголица, Беларусь
190 м²
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
€56,613
Рекомендовать
Таунхаус
Сухорукие, Беларусь
180 м²
Продажа таунхауса в д. Сухорукие ул. Куйбышева (Колодищах). 500 метров от Минска. Продается…
€198,146
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1
1
48 м²
11/1
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом
Кореневский сельский Совет, Беларусь
93 м²
Дом-дача с проведенным газом и большим потенциалом. На территории дома имеется баня, за учас…
€21,702
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Добрушский район, Беларусь
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL