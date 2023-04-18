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Купить дом в Добрушский район, Беларусь

Добруш
1
Жгунский сельский Совет
1
Кормянский сельский Совет
1
Переростовский сельский Совет
1
4 объекта найдено
Домв Перерост, Беларусь
Дом
Перерост, Беларусь
42 м²
€ 5,492
Продается жилой кирпичный дом, в экологически чистом  агрогородке  Перерост. Рядом…
Домв Добруш, Беларусь
Дом
Добруш, Беларусь
170 м²
€ 22,884
Продаётся дом в г. Добруш по ул. Ланге. Хорошее место расположения дома. Недалеко остановка …
Домв Корма, Беларусь
Дом
Корма, Беларусь
40 м²
€ 4,577
Домв Жгунь, Беларусь
Дом
Жгунь, Беларусь
22 м²
€ 3,204
Selling a house, yeah. Zhgun, Dobrushsky district, Pukhovichskoye for example., 352 km from …

Параметры недвижимости в Добрушский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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