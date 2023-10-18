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Квартиры в Добрушский район, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Носовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Носовичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная   квартира, на две стороны  дома. В подъезде четыре квартиры (две на площадке)…
€10,233
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Добруш, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Добруш, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Продается 3-х комнатная уютная квартира в г.Добруш   Квартира полностью готова к проживанию.…
€18,476

Параметры недвижимости в Добрушский район, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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