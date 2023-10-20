Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Добейский сельский Совет
  5. Особняки

Особняки в Добейский сельский Совет, Беларусь

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/27
Продажа 1-комнатной квартиры в новом каркасно-блочном доме повышенной комфортности ул. М.Бог…
€68,957
Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Вольная, 2000 г.п., 2 / 5 кирпич, 62,9 / 61,3 / 33,6 / 1…
€52,426
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 18/25
Внимание! К указанной в объявлении цене применяются скидки! Кроме того, скидка на новостройк…
€47,687
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 6/10
€52,813
Квартира в Слуцк, Беларусь
Квартира
Слуцк, Беларусь
Площадь 59 м²
Этаж 6/9
Продажа 1/3 доли в 3-комнатной квартире в центре г. Слуцка, по ул. Копыльской, 33. Здесь мож…
€7,085
Дом с мебелью в Слоним, Беларусь
Дом с мебелью
Слоним, Беларусь
Площадь 111 м²
Предлагаем купить теплый дом площадью 140 м.кв. для круглогодичного проживания дружной семье…
€63,195
Квартира 3 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Екельчика, 2010 г.п., 4 / 5 кирпич, 82,1 / 79,6 / 44,7 /…
€72,735
Квартира 3 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Васнецова, 2006 г.п., 5 / 5 кирпич, 82,8 / 79,1 / 57,9 /…
€58,094
Дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 181,7 кв…
€66,123
Коттедж с гаражом, с садом, с камином в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с садом, с камином
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 343 м²
Выгодное вложение: Купить коттедж Адрес: Дудинка, ул. Новая ❤️ Продается роскошный трехуровн…
€146,321
Квартира 3 комнаты с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 9/9
Продается 3-комнатная квартира в хорошем районе города Гродно, на ул. Фолюш, д.15/204. Разви…
€44,019
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается доля в доме по ул. Чернышевского. Общая площадь доли в доме: 81,2 м.кв. Жилая: 51 …
€17,003

Параметры недвижимости в Добейский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти