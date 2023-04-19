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Купить коттедж в Дашковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Межисетки, Беларусь
Коттедж
Межисетки, Беларусь
112 м²
€ 29,292
Предлагаем Вашему вниманию дом в Межисетках, общей площадью 112м.кв. Все коммуникации в доме…

Параметры недвижимости в Дашковский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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