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Квартиры в Дашковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением в Дашковка, Беларусь
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением
Дашковка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Просторная 3-х комнатная квартира 98,5/40/19,34 кв.м в блокированном кирпичном жилом доме 1…
€13,431
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Альфа-Хоум
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Параметры недвижимости в Дашковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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