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Коттеджи в Добринёвский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
195 м²
€ 45,234
Продается добротный большой дом в д. Суходолы  недалеко от Минска.  Требуется чист…

Параметры недвижимости в Добринёвский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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