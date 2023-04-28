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Квартиры в Добринёвский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/2 Этаж
€ 22,662
Продается трехкомнатная квартира в деревне Боровики Дзержинского р-на 25 км от МКАД Общая пл…

Параметры недвижимости в Добринёвский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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