Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Свислочский район
  5. Добровольский сельский Совет
  6. Дома

Дома в Добровольский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Доброволя, Беларусь
Дом
Доброволя, Беларусь
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Добровольский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти