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Коттеджи в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
310 м²
€ 180,147
Продаётся коттедж в пригороде Солигорска! Адрес: п. Новый, ул. Берёзовая ⭕️ О Вашем будущем …
Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 121,660
Продажа коттеджа в прекрасном месте.  Адрес: п. Чижовка, ул. Молодёжная. ❤️Мечта каждог…
Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
293 м²
€ 89,217
Трёхуровневый коттедж с участком в Солигорске, улица Кулаковская! Адрес: г. Солигорск, ул. К…

Параметры недвижимости в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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