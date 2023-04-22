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Квартиры в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 21,628
Трёхкомнатная квартира в блокированном доме в д.Кулаки Адрес: д. Кулаки, ул. ГРП ❤️ Готовая …
Квартира 4 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 29,649
Четырёхкомнатная квартире в пригороде Солигорска Адрес: д. Кулаки, ул. ГРП ❤️Каждый мечтает …
Квартира 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 4/5 Этаж
€ 41,905
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Покупатель не платит агентству комиссию. П…
Квартира 1 комната в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 19 м² 2/2 Этаж
€ 14,419
Срочно! Продаётся 1-комнатная малогабаритная квартира на 2-м этаже кирпичного дома. Металлич…
Квартира 2 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 8/10 Этаж
€ 50,917
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Просторн…
Квартира 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 94 м² 2/4 Этаж
€ 67,589
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…

Параметры недвижимости в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

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