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Дома в Чистинский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Раёвка, Беларусь
Дом
Раёвка, Беларусь
Площадь 143 м²
Дом у реки в стиле шале! деревня Раевка Молодечненский р-н Дом (законсервированное строение…
€54,858
Коттедж в Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
Площадь 342 м²
В продаже коттедж из керамического кирпича   в живописном  “немецком” поселке Чисть ( Молоде…
€47,291
Коттедж с гаражом в Чисть, Беларусь
Коттедж с гаражом
Чисть, Беларусь
Площадь 144 м²
Современный, одноуровневый, эргономичный коттедж  2022 года постройки, в д. Осовец ( в скоро…
€85,124

Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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