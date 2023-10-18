Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Чистинский сельский Совет
  5. Дуплексы

Дуплексы в Чистинский сельский Совет, Беларусь

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 83,3 кв.м, общ.- 61,8 кв.м, жил.- 3…
€6,526
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Продаётся срочно 2-комнатная квартира в историко-культурном центре города. Для ценителей ста…
€83,138
Квартира 3 комнаты с домофоном, с мебелью, с металлическая дверь в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/9
Продается трехкомнатная квартира на Кабушкина пер., 9.  Материал стен: панельный. В доме име…
€69,045
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 13/16
Продажа 3-комнатной квартиры в современном новом жилом доме по улице Притыцкого,  д.113, в ш…
€132,415
Дом 3 комнаты с c ремонтом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты с c ремонтом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Продается добротный садовый домик с участком в садовом товариществе Дружба-87, 25 км от МКАД…
€15,984
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 5/10
€52,394
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 8/19
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»:   В 70 метрах от ново…
€144,242
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/25
Продается 2-комнатная квартира в жилом комплексе "Парк Челюскинцев" - дом каркасно-блочный 2…
€77,841
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
€19,772
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Боровляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Боровляны, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
Продаем 3 –комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом! Квартира в одном из самых лучших райо…
€155,966
Дом с мебелью, с гаражом, с камином в Раков, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с камином
Раков, Беларусь
Площадь 295 м²
Продается современный дом в живописном месте в окружении соснового леса! На идеально ровном …
€747,201
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дом с участком земли 17,2 сотки в ПНВ. Ширина участка 20м, длина – 100м. Дом облож…
€13,147

Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти