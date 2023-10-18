ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Чистинский сельский Совет
Дуплексы
Дуплексы в Чистинский сельский Совет, Беларусь
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
62 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 83,3 кв.м, общ.- 61,8 кв.м, жил.- 3…
€6,526
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города
Минск, Беларусь
2
53 м²
4/8
Продаётся срочно 2-комнатная квартира в историко-культурном центре города. Для ценителей ста…
€83,138
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
66 м²
1/9
Продается трехкомнатная квартира на Кабушкина пер., 9. Материал стен: панельный. В доме име…
€69,045
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
91 м²
13/16
Продажа 3-комнатной квартиры в современном новом жилом доме по улице Притыцкого, д.113, в ш…
€132,415
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с c ремонтом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
3
56 м²
2
Продается добротный садовый домик с участком в садовом товариществе Дружба-87, 25 км от МКАД…
€15,984
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3
1
108 м²
5/10
€52,394
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2
1
68 м²
8/19
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от ново…
€144,242
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
1
43 м²
9/25
Продается 2-комнатная квартира в жилом комплексе "Парк Челюскинцев" - дом каркасно-блочный 2…
€77,841
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
1
1
16 м²
8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
€19,772
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Боровляны, Беларусь
3
67 м²
4/5
Продаем 3 –комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом! Квартира в одном из самых лучших райо…
€155,966
Рекомендовать
Дом с мебелью, с гаражом, с камином
Раков, Беларусь
295 м²
Продается современный дом в живописном месте в окружении соснового леса! На идеально ровном …
€747,201
Рекомендовать
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
26 м²
Продается дом с участком земли 17,2 сотки в ПНВ. Ширина участка 20м, длина – 100м. Дом облож…
€13,147
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL